Yeşil ticarette Çin zirvede: Küresel payı yüzde 14,68

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Çin’in yeşil ürünlere yönelik dış ticareti 2025’te önemli bir büyüklüğe ulaştı. Ülkenin yeşil ticaret kapsamındaki toplam ithalat ve ihracatı 802 milyar 251 milyon dolar olarak kaydedildi.

Küresel yeşil ticaretin yüzde 14,68’i Çin’den

2026 Çin Yeşil Ticaretinin Gelişimi Raporu’nda yer alan verilere göre Çin, geçen yıl gerçekleştirdiği yeşil ticaret hacmiyle küresel toplamın yüzde 14,68’ini oluşturdu. Bu oranla Çin, yeşil ticarette dünyada ilk sırada yer aldı.

İki ürün grubu ihracatta öne çıktı

Çin’in yeşil ürün ihracatında enerji tasarrufu ve karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik ürünlerle temiz enerji ürünleri başı çekti. Söz konusu iki ürün grubu, Çin’in toplam yeşil ürün ihracatının yüzde 82,35’ini oluşturdu.

Yeşil ürünler ticarette belirleyici oldu

Rapordaki veriler, enerji tasarrufu ve emisyon azaltımına yönelik ürünlerle temiz enerji ürünlerinin Çin’in yeşil ihracatındaki ağırlığını ortaya koydu.

2025 yılı verileriyle Çin’in yeşil ticaret hacmi 802 milyar 251 milyon dolara ulaşırken, ülkenin küresel yeşil ticaretteki payı da yüzde 14,68 olarak kaydedildi.