Yeşilliklerdeki gizli tehlike: ABD'de binlerce kişi hastanelik oldu

Salgından en ağır etkilenen eyalet olan Michigan’da vaka sayısı 2 bin 600’ü aşarken, komşu eyalet Ohio’da da yüzlerce kişi hastaneye başvurdu.

Yetkililer, hastalıktan etkilenen onlarca kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtiyor. Yapılan ilk anket çalışmalarında hastaların ortak olarak tükettiği gıdaların başında marul ve yeşillik ürünleri gelse de uzmanlar kesin konuşmak için henüz erken olduğunu vurguluyor.

Salgına tam olarak hangi üreticinin veya hangi ürün tipinin yol açtığı henüz netleştirilemediği için kapsamlı bir ürün toplama kararı henüz alınmadı.

Parazitin izini sürmek bakterilere kıyasla çok daha zor

Salgınların kaynağını bulmada genellikle DNA analizi yöntemine başvuruluyor. Ancak koli basili veya salmonella gibi bakterilerin genetik yapısını çözerek kaynağa ulaşmak kolayken, siklospora gibi karmaşık parazitlerde bu süreç oldukça zorlu ilerliyor.

TRT Haber'in CNN International'dan aktardığına göre uzmanlar, bakterilerin genetik haritasını çocuk kitabına benzetirken siklospora parazitini okuması son derece güç bir başyapıta benzetiyor. Bu durum, laboratuvar ortamında genetik eşleştirme yapılmasını zorlaştırarak kaynağın tespit edilmesini geciktiriyor.

Sağlık bütçelerindeki kesintiler takibi zorlaştırıyor

Salgının bu denli büyümesinde ve takibinin zorlaşmasında, federal sağlık kurumlarının bütçelerinde yaşanan son kesintilerin de payı olduğu belirtiliyor.

Gıda kaynaklı hastalıkları aktif olarak izleyen bazı ulusal sistemlerin daraltılması, parazit kaynaklı vakaların erken tespit edilmesini zorlaştırdı.

Eski sağlık yetkilileri, erken teşhis ve müdahale için gıda takip sistemlerinin bütçelerinin korunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Hastalığın belirtileri ve korunma yolları

Siklospora paraziti insandan insana doğrudan bulaşmıyor ve genellikle parazitli suyla sulanan veya yıkanan taze sebzelerin tüketilmesiyle vücuda giriyor.

Haftalarca sürebilen şiddetli sulu ishal, karın krampları, şişkinlik ve halsizlik gibi belirtiler gösteren bu hastalık, teşhis edilmesindeki zorluklar nedeniyle resmi kayıtlara geçenden çok daha fazla kişiyi etkilemiş olabilir.

Uzmanlar bu süreçte hastalıktan korunmak için tüketicilere önemli uyarılarda bulunuyor. Salgın döneminde hazır doğranmış ve paketlenmiş salatalar yerine bütün haldeki marulların tercih edilmesi gerektiği belirtiliyor.

Alınan marulların dış yapraklarının çöpe atılması, iç kısımlarının ise tek tek ayrılarak bol suyla çok iyi yıkanması hayati önem taşıyor. Ayrıca tüketilecek tüm taze sebze ve meyvelerin de sirkeli su veya bol temiz suyla arındırılması öneriliyor.