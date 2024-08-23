  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı
Takip Et

Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı

Birleşmiş Milletler, Türkiye kökenli Yeşim Oruç'u Moldova Koordinatörü olarak atadı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yeşim Oruç, BM’nin Moldova Koordinatörü olarak atandı
Takip Et

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Türk vatandaşı Yeşim Oruç'un BM Moldova Yerleşik Koordinatörü olarak atandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Dujarric, söz konusu atamayı, ''Yeni bir yerleşik koordinatörümüz var ve o da Moldova'da yeni yerleşik koordinatör olarak görevine başlayan Türkiye'den Yeşim Oruç.'' sözleriyle duyurdu.

Oruç'un kalkınma alanında ''25 yılı aşkın deneyimi bulunduğunu'' belirten Dujarric, daha önce ''Guyana'da Yerleşik Koordinatör, Washington'da BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı, Arnavutluk'ta UNDP Ülke Müdürü, Romanya'da UNDP Yerleşik Temsilcisi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı'' bilgilerini paylaştı.

Dujarric, Oruç'un yeni görevinin bugün başladığını belirtti.

Yeşim Oruç'un, Kahire Amerikan Üniversitesi'nden Orta Doğu Çalışmaları alanında yüksek lisans derecesi ve Yale Üniversitesi'nden Siyaset Bilimi alanında lisans derecesi bulunmaktadır.

 

Dünya
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli hayatını kaybetti
NATO hava üssünde 'potansiyel tehdit' alarmı
NATO hava üssünde 'potansiyel tehdit' alarmı
Trump'tan seçim vaadi: Meksika sınırındaki duvarı tamamlama sözü verdi
Trump'tan seçim vaadi: Meksika sınırındaki duvarı tamamlama sözü verdi
45 yıl sonra ilk ziyaret! Hindistan ile Polonya'dan stratejik ortaklık kararı
45 yıl sonra ilk ziyaret! Hindistan ile Polonya'dan stratejik ortaklık kararı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı
Rusya'dan Ukrayna sınırındaki vatandaşlarına 'Flört uygulamaları' uyarısı
Rusya'dan Ukrayna sınırındaki vatandaşlarına 'Flört uygulamaları' uyarısı