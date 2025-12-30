Yıl 1998: 2025’i tahmin etmeye çalışanlar ne söylüyordu?

1998 yılında ABD’de kamuoyu yoklamaları yapan Gallup ve USA Today, Amerikalılara sıradan bir soru yöneltmedi. O dönemde Başkan Bill Clinton azil süreciyle karşı karşıyayken, Titanic Oscar gecelerine damga vuruyor ve sabit telefonlar hala günlük hayatın merkezindeyken, bin 55 kişiye 27 yıl sonrasına, 2025’e dair öngörüleri soruldu.

Aradan geçen yılların ardından, Cornell Üniversitesi bünyesindeki Roper Center arşivlerinde saklanan bu anket sonuçları, 2025’in geride kalan son günlerinde yeniden gündeme geldi.

Kamuoyunun geleceğe dair beklentilerinin hangilerinin gerçekleştiği, hangilerinin ise iyimserlikte kaldığı artık net biçimde görülebiliyor.

Bazı tahminler şaşırtıcı biçimde isabetli çıktı

Oksjen'in derlediğine göre 1998’de ankete katılan Amerikalıların büyük bölümü, 2025’e kadar ABD’nin siyah bir başkan seçeceğini, eşcinsel evliliklerin yasal ve yaygın hale geleceğini ve ölümcül yeni bir hastalığın ortaya çıkacağını öngördü. Bu üç başlık, geçen 27 yıl içinde büyük ölçüde gerçeğe dönüştü.

Katılımcıların çoğu ayrıca, uzay yolculuğunun sıradan Amerikalılar için yaygın olmayacağını ve dünya dışı varlıklarla temas kurulmayacağını da doğru şekilde tahmin etti.

Gerçekleşmeyen beklentiler

Ancak bazı öngörüler, zamanın iyimserliğini yansıttı. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi, ABD’nin 2025’e kadar kadın bir başkan seçeceğini düşünüyordu.

Yarısından fazlası kanserin tedavi edileceğini, yüzde 61’i ise insanların rutin olarak 100 yaşına kadar yaşayacağını öngörmüştü. Bugün gelinen noktada bu beklentilerin büyük bölümü karşılanmış değil.

Anket, yalnızca somut gelişmelere değil, ülkenin genel gidişatına dair algılara da ışık tuttu. Sonuçlar, belirgin bir karamsarlığa işaret etti.

Katılımcıların yüzde 70’i, zenginler için yaşam kalitesinin artacağını düşünürken; orta sınıf için iyileşme ve kötüleşme beklentileri neredeyse eşit dağıldı. Çoğunluk ise yoksullar için hayatın daha da zorlaşacağını öngördü.

Yaklaşık her 10 Amerikalıdan 8’i, gelecekte kişisel mahremiyetin azalacağını, yüzde 57’si ise kişisel özgürlüklerin gerileyeceğini ifade etti. Daha yüksek suç oranları, çevre kalitesinde düşüş ve ahlaki değerlerde gerileme beklentisi de yaygındı. Yüzde 71, çocukları “iyi insanlar” olarak yetiştirmenin gelecekte daha zor olacağını dile getirdi.

Tüm bu tabloya rağmen bazı başlıklarda iyimserlik dikkat çekti. Katılımcıların çoğu, ırk ilişkilerinin iyileşeceğini ve sağlık hizmetlerine erişimin artacağını düşündü. Ancak bu hizmetlerin daha pahalı hale geleceği beklentisi de öne çıktı.

Memnuniyet oranı sert geriledi

Gallup bugün hala kamuoyu yoklamaları yapmayı sürdürüyor. Bu sayede Amerikalıların ülkenin gidişatına bakışındaki değişim de ölçülebiliyor.

1998 sonbaharında Amerikalıların yaklaşık yüzde 60’ı, ülkede işlerin gidişatından memnun olduğunu belirtirken, bugün bu oran yüzde 24’e kadar gerilemiş durumda.