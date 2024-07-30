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Yılan balığı yiyen 130 kişi zehirlendi: 1 ölü

130 kişi Japonya'nın Yokohama şehrinde bulunan bir restoranda yedikleri yılan balığından zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 1 kişi hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
İHA
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Yılan balığı yiyen 130 kişi zehirlendi: 1 ölü
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Japonya'da yaz aylarının popüler yemeklerinden biri olan yılan balığı ölüme neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre Tokyo merkezli bir yılan balığı restoranı zincirinin Yokohama şehrindeki şubesinde yılan balığı yiyen 130 kişi ishal ve kusma gibi şikayetlerle hastanelik oldu. 90'lı yaşlarındaki 1 kadının hayatını kaybettiği bildirilirken kadının kesin ölüm nedenini belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı aktarıldı. Zehirlenen hastalara yapılan tahlillerde kusma ve ishale neden olabilen “staphylococcus aureus” bakterisine rastlandığı kaydedildi.

Restoran yönetimi özür diledi

Gıda zehirlenmelerine neden olan restoranın yöneticisi Soichiro Tomita konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sattığımız ürünlerin yol açtığı zarardan dolayı kamuoyundan özür dileriz” dedi. Yaşanan can kaybından üzüntü duyduklarını vurgulayan Tomita, gıda güvenliği tedbirlerini güçlendirerek olayın tekrarını önleyeceklerini ifade etti.

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