Yılbaşı kutlamalarında büyük şehirlerdeki yasaklar!

2025 yılına girmek için kutlamalara hazırlanan büyük şehirlerde yasaklar da belli oldu. Bazı şehirlerde havai fişek satışı kısıtlandı, bazılarında kalabalık alanlar kapatıldı.

Dünyanın dev şehirlerinde alkol tüketimine kısıtlamalar ve yasaklar getirilirken, güvenlik nedeniyle önlemler alınmaya devam ediyor.

Yılbaşı gecesi alkol tüketimine yasak getirildi

Venedik’te yılbaşı gecesi alkol tüketimine yasak getirildi. Kamuya açık yerlerde içki taşınması ya da tüketilmesine yönelik dünya çapındaki diğer şehirlere katılan yönetim, ayrıca dükkân ve barlarda alkol satışını da kısıtladı.

Kısıtlama 31 Aralık günü akşam 7'den 1 Ocak günü sabah 6'ya kadar geçerli olacak.

Alkollü ve alkolsüz içeceklerin cam şişelerde, kapalı kutularda ya da kapaklı plastik şişelerde satışı da aynı süre zarfında yasaklandı. Bu yasak, açık hava terasları olanlar da dahil olmak üzere bar ve restoranları da kapsıyor.

Venedik’te insanların biber gazı taşıması da yasaklandı. Kuralları ihlal ettiği tespit edilenler 25 ila 500 euro arasında para cezası kesiliyor.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro kararnameyi yürürlüğe koyma gerekçesi olarak güvenlik ve kamu düzeni kaygılarını gösterdi.

Tokyo Shibuya'da kutlamalar iptal edildi

Tokyo'nun popüler gece hayatı bölgelerinden Shibuya ve Shinjuku, Cadılar Bayramı'nda büyük toplantılara ve halka açık alanlarda içki içmeye kısıtlamalar getirmişti.

Shibuya, bayram dönemi de dahil olmak üzere tüm yıl boyunca akşam 6'dan sabah 5'e kadar halka açık yerlerde içki içme yasağını uzattı. Bu adım, popüler parti bölgesindeki tehlikeli, gürültülü davranışları engellemeyi amaçlıyor.

Bölgede ünlü yılbaşı kutlamaları da iptal edildi. Shibuya'nın Scramble Crossing'inde yapılan ünlü geri sayımı, 2018'deki 120 bin kişilik kalabalığın güvenlik riski oluşturabileceği endişesiyle 2020'den bu yana yapılmıyor.

Ayrıca, Hachiko heykeli etrafında 31 Aralık'tan 1 Ocak saat 01:00'e kadar geçici bariyerler yerleştirilecek. Dükkânlarda alkol satışı da geçici olarak durdurulacak.

Strazburg'da da yasaklar hâkim oldu

Fransa'nın Strazburg kentinde 31 Aralık günü saat 12'den 1 Ocak günü saat 12'ye kadar kamuya açık alanlarda alkol satışı ve tüketimi yasaklandı. Ayrıca 16 yaşından küçükler için 31 Aralık günü saat 22:00 ile 1 Ocak günü sabah 6:00 arasında 'ebeveyn veya ebeveyn yetkisine sahip bir temsilci' eşliğinde sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yılbaşı gecesi alkol ve havai fişek yasaklandı

Lyon ayrıca 31 Aralık günü saat 17:00'den 1 Ocak günü saat 11:00'e kadar kamuya açık sokaklarda alkol tüketimini kısıtladı. Alkol satışı 31 Aralık günü akşam 8 ile 1 Ocak günü sabah 9 arasında yasaklandı.

Havai fişeklerin satışı, satın alınması, bulundurulması ve taşınması 30 Aralık sabah 6'dan 3 Ocak sabah 6'ya kadar yasaklandı.