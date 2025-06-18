Yıldız Holding Basketbol Takımı bu yıl da Türkiye Şampiyonu

Spora yönelik vizyonunu, eşitlik, ilham ve birlikte başarma kültürüyle şekillendiren Yıldız Holding’in, farklı şirketlerinden çalışanlarının katılımıyla oluşturduğu basketbol takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Potanın Yıldızları, Kurumlararası Basketbol Ligleri’nin (CBL) 2025 Türkiye Şampiyonası’nın finalinde TUSAŞ’a karşı 90-86’lık skorla kazandığı galibiyetle art arda ikinci kez şampiyon oldu.

İl müsabakalarında ilk 3 sırayı kazanan takımların yer aldığı CBL 2025 Türkiye Şampiyonası, 30 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena’da düzenlendi. CBL İstanbul Ligi’ni ilk sırada tamamlayarak Şampiyona finalinde Ankara ve Bursa takımlarıyla mücadele eden Potanın Yıldızları oyuncuları, bireysel başarılarıyla da dikkat çekti. Yıldız Holding Basketbol Takımı’nın Baş Antrenörü Serkan Aslıyüce ve takım kaptanı Sadem Pehlivan, yüzüncü maçlarına çeyrek final karşılaşmasıyla çıkarak bir dönüm noktasını geride bırakırken; final maçının en değerli oyuncusu pladis Türkiye İhracat Müşteri Hizmetleri Uzman Yardımcısı Mehmet Bektaş Ulus oldu.

11 sene ve 9 sezondur kurumsal turnuvalarda başarılara imza atan Potanın Yıldızları, Ekim ayı sonunda Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek CBL 2. Uluslararası Şirketler Basketbol Turnuvası’nda farklı ülkelerin kurumsal takımlarıyla ikinci kez Avrupa Şampiyonluğu için mücadele edecek.

100. maçına çıkan Aslıyüce ve Pehlivan’a göre “takım kültürü” başarı getirdi

Yıldız Holding Basketbol Takımı Baş Antrenörü ve pladis Türkiye Mali İşler Lideri Serkan Aslıyüce, şampiyonluklara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Aslıyüce, “İki yıl üst üste İstanbul ve Türkiye şampiyonu olmak, bir kez Avrupa Şampiyonluğu’nu kazanmak, 11 yıl önce başladığımız yolculuğu büyük bir takım kültürüne, başarıyı bir alışkanlığa dönüştürdüğümüzü gösteriyor. Tüm sporcularımızı takıma sundukları olağanüstü katkı dolayısıyla kutluyorum.” dedi.

Takım Kaptanı ve e-Star Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan ise Potanın Yıldızları’nın takım olarak yakaladığı uyumun, kazandıkları zaferlerde etkili olduğunu belirtti. Pehlivan, “Parkede verilen sportif mücadele kadar, güçlü takım arkadaşlığımız, güven ve motivasyon da bu başarıda belirleyici oldu. Şimdi Belgrad’daki maçlara odaklanarak ülkemize ve Yıldız Holding’e bir kez daha Avrupa Şampiyonluğu’nu getirmek istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Buket Uğur Haser: Yıldız Holding’de sürdürülebilir başarımızın arkasında istikrar odaklı güçlü ekip ruhu yatıyor

Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser ise Potanın Yıldızları’nın istikrarlı performansıyla kazanılan şampiyonluk sonrasında şunları söyledi :

“Yıldız Holding’de insanı merkeze alan yaklaşımımız, başarılı iş sonuçlarımızın yanı sıra birçok alanda başarılarımızı destekliyor. Güçlü ekip ruhumuz ortak hedefler etrafında kenetlenen bir kültürle şekilleniyor. Potanın Yıldızları’nın geçen yıl kazandıkları üçlü şampiyonluklarının ardından art arda ikinci kez Türkiye şampiyonu olmasını sadece sportif bir başarı değil, kurumsal aidiyetin, birlikte başarma kültürümüzün sahaya yansıması olarak görüyoruz. Farklı şirketlerimizden gelen arkadaşlarımızın aynı hedef için bir araya gelip bu sinerjiyi yaratmaları bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Bu başarıda emeği geçen tüm oyuncularımızı ve destekleyen ekipleri yürekten kutluyorum. Belgrad’da ülkemizi temsil edecek takımımıza şimdiden başarılar diliyorum.”