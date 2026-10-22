Yılın en güçlü fırtınası Champi nedeniyle Tayvan'da olağanüstü tedbirler

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Tayvan Merkezi Hava İdaresi (CWA) tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, ülkenin güneydoğu açılarından kuzeybatı istikametine doğru ilerleyen dev fırtına ada genelinde hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Saatte 184 kilometreyi bulan sürekli rüzgarları ve 227 kilometreyi aşan hamleleriyle etkisini gösteren Champi tayfunu, ulaşım ağlarında aksamalara yol açtı. Yetkililer, bölgedeki yerleşim yerlerini ve sahil şeridini olası su baskınlarına ve şiddetli yağışlara karşı uyardı.

Ulaşımda aksamalar ve iptal edilen seferler

Tayfunun adanın kuzeydoğu kıyılarına yaklaşmasıyla birlikte hava trafiğinde büyük kesintiler yaşandı. Güvenlik önlemleri kapsamında şu ana kadar 125 tarifeli uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Yetkili kurumlar, yolculara seyahat planlarını güncellemeleri ve resmi uyarıları yakından takip etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Fırtınanın güzergâhı ve beklenen hava koşulları

Meteoroloji uzmanları, Champi'nin merkezinde barometrik basıncın düştüğünü ve rüzgar şiddetinin üst seviyelere ulaştığını belirtti. Fırtınanın ada etrafındaki rotası boyunca kuzey ve orta kesimlerde şiddetli sağanak yağışların etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Sahil güvenlik ve kurtarma ekipleri olası acil durumlara karşı teyakkuz durumuna geçirildi.