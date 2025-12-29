Yıllar sonra gelen kar, Suriye'nin kuzeyini beyaza bürüdü

Yıllardır yeterli yağışın düşmemesi nedeniyle kuraklık yaşayan bölge halkı, kar yağışıyla büyük sevinç yaşadı.

Beyaza bürünen Rakka'nın Tel Abyad ilçesinde, soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, kardan adam yaptı, kartopu oynayarak doyasıya eğlenmeye çalıştı.

Kar yağışı, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden çiftçiler için de umut oldu. Bölge halkı, karın barajları ve su kaynaklarını besleyeceğini, tarım arazilerinin yeniden canlanmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Karın getirdiği bereket beklentisi, ilçede hem sevinç hem de geleceğe dair umut yarattı.