Yıllık 2,4 milyar Euro cirosu var: Almanya’da “Döner Partisi” kuruldu

Almanya’da 23 Şubat’ta yapılacak seçimlere geri sayım sürüyor. Ülkede 56 parti ve siyasi oluşum, genel seçimlere katılmak için başvuru yaparken, bu partilerden biri de kısa süre önce kurulan, “Döner Partisi” oldu.

Almanya Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, "Son başvuru tarihi olan 7 Ocak'a kadar 56 parti ve siyasi dernek, 23 Şubat tarihinde yapılacak olan 2025 Federal Meclis seçimlerine katılmak için resmi başvuruda bulundu. Katılım için gerekli koşulların yerine getirilip getirilmediğine 14 Ocak’ta karar verilecek" denildi.

Almanya siyaset sahnesine yeni katılan ve Bavyera eyaletindeki Aichach kasabasında kurulan “Döner Partisi”nin gerçek ismi “Temel kaynakların ekonomik olarak yeniden düzenlenmesi için Alman Partisi”.

"Ekmek arası döner 3,5 Euro olsun"

VOA Türkçe'den Cem Dalaman haberine göre, partinin kurucusu olan üç Alman vatandaşı dönerin Almanya’da ekonomik krizin simgelerinden bir haline dönüştüğünü, ayrıca çok sevilmesinden yola çıkarak parti adını “Döner Partisi” olarak kısaltmayı tercih ettiklerini duyurdu.

Partinin seçim için ilan ettiği hedefleri arasında, "geleceğe yönelik güvenli altyapı, insan ve doğa için sağlık, kazançlı işler ve girişimcilik cesareti, modern ve insancıl bir devlet" gibi siyasi taleplerin yanısıra, ekmek arası dönerin en fazla 3,5 Euro'ya satılması talebi de bulunuyor.

Partinin sloganı ise, "Almanya’nın en lezzetli partisi" olarak seçildi. "Döner Partisi"nin kendisine Avusturya’da kurulan "Bira Partisi"ni örnek aldığı öğrenildi. Avusturya’daki sağlık sisteminin iyileştirilmesi ve ülke çapında bira çeşmelerinin kurulması gibi konular üzerinden kampanya yürüten parti, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 8,3 oy alarak üçüncü olmuştu.

Döner fiyatları Almanya’nın gündeminden düşmüyor

Almanya’daki döner fiyatları son yıllarda ülkedeki enflasyon ve gıda fiyatlarındaki artış tartışmalarının bir parçası ve halk içinde de hayat pahalılığının sembolü haline geldi.

Son 5 yıl içinde fiyatı yaklaşık yüzde 100 oranında artan döner, gelen yıl şubat ayında Yeşiller Partisi milletvekili Hanna Steinmüller tarafından, Federal Meclis'te gündeme getirildi; milletvekili, hükümetin fiyatlara üst sınır koymasını talep etti.

Ardından Başbakan Olaf Scholz, "Son zamanlarda özellikle gençlerden döner fiyatına bir üst sınır getirilmesi yönünde talepler geliyor. Ancak serbest pazar ekonomisinde yaşıyoruz ve fiyatlar, arz talebe göre belirleniyor. Aynı zamanda döner üreticilerinin üstesinden gelmeleri gereken bir maliyet fiyatları var. Yani dönerin fiyatı için bir üst tavan sınırlaması getirilmeyecek" şeklinde bir açıklama yaptı.

Devlet "döneri" sübvanse eder mi?

Muhalefetteki Sol Parti ise geçen haziran ayındaki Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde, devletin döneri sübvanse etmesini, ayrıca herkese haftada bir kez bedava döner vermesini istedi. Sol Parti, bununla da kalmayarak, devletin herkese haftada bir kez bedava döner vermesini, ayrıca öğrencilere de 2,5 Euro’ya indirimli döner verilmesini istedi.

Öte yandan geçen yaz aylarında İstanbul merkezli Uluslararası Döner Federasyonu’nun döneri Avrupa Birliği’ne (AB) "geleneksel Türk ürün adı" olarak tescil ettirme talebi, Almanya’da büyük bir tartışma başlatmıştı.

Almanya’daki üreticiler, AB’ye 10 ayrı itiraz dilekçesi sundu. Başvuruda, dönerin yalnızca 55 santimetre uzunluğunda bir bıçakla kesilmesi, eti kullanılacak hayvanın yaşıyla ilgili sınırlamalar ve baharat içeriği gibi sıkı kurallar yer aldı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 22 Nisan 2024’te Türkiye ziyaretinde yaptığı açıklamada dönerin, Berlin'deki Türk işçiler tarafından geliştirilerek Almanya'nın ulusal yemeği haline geldiğini belirtmişti.

Almanya'da halkın yüzde 34'ü haftada bir kez döner yiyor

Çeşitli istatistikler, Almanya’da halkın yüzde 34’ünün haftada en az bir kez döner yediğini gösteriyor. Almanya’da dönerin başkenti olarak bilinen Berlin’de ekmek arası dönerin ortalama fiyatı 7, Hamburg’ta ve Münih’te ise 9 Euro’ya ulaşmış bulunuyor.

Dönerciler fiyat artışlarına sebep olarak kira, enerji ve gıdadaki fiyat artışlarını gösteriyor. Bugün sadece Berlin'de yaklaşık bin 600 olmak üzere Almanya genelinde 16 binden fazla büfe ve fast-food dükkanında döner satılıyor; günlük 400 ton döner tüketiliyor ve yıllık 2,4 milyar Euro ciroya ulaşan bir pazar oluşturuyor.