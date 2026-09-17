Yıllık 2.500 sterlinlik destek:Elektrik faturasında 10 yıl sürecek indirim

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İngiltere hükümeti, elektrik şebekesinin yenilenmesine yönelik altyapı çalışmalarının gerçekleştirileceği bölgelerde yaşayan haneler için uzun süreli bir fatura desteği başlatıyor. Enerji Güvenliği ve Sıfır Net Emisyon Bakanlığı tarafından duyurulan programa göre, belirlenen bölgelerdeki hanelere 10 yıl boyunca yıllık ortalama 2.500 sterlin tutarında elektrik faturası indirimi uygulanacak.

43 farklı bölge destek kapsamında

Program kapsamında toplam 43 farklı lokasyonda yaşayan haneler destekten yararlanabilecek. Uygulamada hane halkının gelir düzeyi herhangi bir kriter olarak değerlendirilmeyecek.

Destek için belirlenen temel koşul ise evin, yenilenecek veya yeni inşa edilecek elektrik direkleri ile trafo merkezlerine yaklaşık 488 metre mesafede bulunması olacak.

Altyapı yenilemesine ev sahipliği yapanlara destek

Programla, 1960’lı yıllardan kalan elektrik şebekesinin yenilenmesi hedefleniyor. Altyapı çalışmalarının gerçekleştirileceği bölgelerde yaşayan vatandaşlara ise fatura indirimi yoluyla destek verilmesi planlanıyor.

İndirim faturaya otomatik yansıyacak

Destek ödemeleri, projelerdeki ana inşaat çalışmalarının başlamasının ardından devreye alınacak. Uygun bulunan hanelerin elektrik faturalarında her 6 ayda bir otomatik indirim yapılacak.

Ticari sayaç kullanan bazı özel durumdaki haneler için ise başvuru şartı uygulanabilecek. Destekten yararlanma kriterlerini karşılayan vatandaşlara enerji tedarikçileri tarafından bilgi verilecek.