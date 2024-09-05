Yoğun bakımdaydı: Erkek arkadaşı tarafından ateşe verilen Ugandalı Olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei, yaşamını yitirdi

Ugandalı Olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei, erkek arkadaşı tarafından benzinli saldırıya uğradı. Saldırı sonucu vücudunun yüzde 80'i yanan sporcu, Kenya'da kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Atlet burada yaşamını yitirdi.

euronews'in haberine göre, bir hastane sözcüsü uzun mesafe koşucusunun ölüm nedenini organlarının iflas etmesi olarak açıkladı. Eldoret kentindeki hastaneye getirildiğinde Cheptegei'ye sakinleştirici verilmişti.

Paris'te yarışmıştı

Cheptegei saldırıdan kısa bir süre önce Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliğinde yapılan Olimpiyatlarda kadınlar maratonunda yarışmıştı. 33 yaşındaki atlet, maratonu 44. sırada tamamlamıştı.

Babası Joseph Cheptegei, "çok destekleyici" kızının kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, Cheptegei için adaletin yerini bulmasını umduğunu söyledi.

Trans Nzoia İlçe Polis Komutanı Jeremiah ole Kosiom, Cheptegei'nin erkek arkadaşı Dickson Ndiema'nın pazar günü bir bidon benzini genç kadının üzerine döktüğünü ve ateşe verdiğini açıkladı.

"Büyük bir sporcunun kaybına yol açan korkakça ve anlamsız bir eylem"

Uganda Atletizm Federasyonu, "trajik bir şekilde aile içi şiddete kurban giden" Cheptegei'nin vefatından dolayı "derin üzüntü" duyduklarını açıkladı.

Uganda Olimpiyat Komitesi Başkanı Donald Rukare saldırıyı "büyük bir sporcunun kaybına yol açan korkakça ve anlamsız bir eylem" olarak nitelendirdi.