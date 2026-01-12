  1. Ekonomim
  3. Yoğun kar ve buzlanma Frankfurt uçuşlarını vurdu
Yoğun kar ve buzlanma Frankfurt uçuşlarını vurdu

Almanya’nın en yoğun hava trafiğine sahip Frankfurt Havalimanı’nda, kar yağışı ve don nedeniyle birçok uçuş ya iptal ediliyor ya da gecikmeli gerçekleştiriliyor.

Almanya’da geçen haftadan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı ve don, hava trafiğini aksattı. Frankfurt başta olmak üzere birçok havalimanında uçuşlar iptal edilirken, seferlerde gecikmeler yaşandı.

1000 uçuşun 98'i iptal oldu

Frankfurt Havalimanı’nı işleten Fraport Group, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün planlanan yaklaşık 1000 uçuşun 98’inin iptal edildiğini açıkladı. Yetkililer, günün ilerleyen saatlerinde etkilenen sefer sayısının artabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kışın sert koşulları, yolcuları beklenmedik gecikmeler ve aksaklıklarla karşı karşıya bırakıyor. Havalimanı, yolcuların uçuşlarının durumunu düzenli olarak kontrol etmelerini ve havaalanına planlanandan daha erken gitmelerini önerdi.

