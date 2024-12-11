Yol yapım çalışmaları sırasında 14 bin yıllık piramit bulundu

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'ne göre piramit, ya 650-950 yılları arasına tarihlenen Epiklasik döneme ya da 1350-1519 yıllarını kapsayan Geç Postklasik döneme ait olabilir. 42 metre uzunluğunda ve 11 metre yüksekliğindeki bu yapı, bölgede bulunan yerleşimlerin yaklaşık 14.000 yıl öncesine kadar uzandığını gösteriyor. Ancak piramidin tabanı otoyolun altında yer aldığı için daha fazla kazı çalışması zor görünüyor.

INAH, bulguyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu arkeolojik kayıt, Sierra Alta bölgesindeki insan yerleşimleri hakkında değerli bilgiler sunuyor. Özellikle Barranca de Metztitlán bölgesinde yerleşimlerin 14.000 yıl öncesine kadar dayandığını biliyoruz” dedi.

Çalışmalar sekteye uğradı

San Agustín Metzquititlán Turizm Direktörü Héctor Labra Chávez, konuyla ilgili olarak Archaeology Magazine’e yaptığı açıklamada, “Bu bölgede bilinen bir pre-Hispanik uygarlık kalıntısı yoktu. Bu önemli keşfin kültürel bağlamını ortaya çıkarmak için daha derinlemesine çalışmalar yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan MexicoNewsDaily'de yer alan habere göre ise piramitle ilgili araştırmalar, maddi kaynak yetersizliği nedeniyle sekteye uğramış durumda...