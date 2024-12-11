  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yol yapım çalışmaları sırasında 14 bin yıllık piramit bulundu
Takip Et

Yol yapım çalışmaları sırasında 14 bin yıllık piramit bulundu

Meksika’nın San Agustín Metzquititlán kasabasında, Pachuca-Huejutla otoyolu inşaatı sırasında antik bir yapı keşfedildi. Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'nün (INAH) ‘Yapı 1’ olarak adlandırdığı bu piramidin, 14 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülüyor. Haziran ayında ortaya çıkarılan yapı, uzmanlar tarafından inceleniyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yol yapım çalışmaları sırasında 14 bin yıllık piramit bulundu
Takip Et

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü'ne göre piramit, ya 650-950 yılları arasına tarihlenen Epiklasik döneme ya da 1350-1519 yıllarını kapsayan Geç Postklasik döneme ait olabilir. 42 metre uzunluğunda ve 11 metre yüksekliğindeki bu yapı, bölgede bulunan yerleşimlerin yaklaşık 14.000 yıl öncesine kadar uzandığını gösteriyor. Ancak piramidin tabanı otoyolun altında yer aldığı için daha fazla kazı çalışması zor görünüyor.

INAH, bulguyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu arkeolojik kayıt, Sierra Alta bölgesindeki insan yerleşimleri hakkında değerli bilgiler sunuyor. Özellikle Barranca de Metztitlán bölgesinde yerleşimlerin 14.000 yıl öncesine kadar dayandığını biliyoruz” dedi.

Çalışmalar sekteye uğradı

San Agustín Metzquititlán Turizm Direktörü Héctor Labra Chávez, konuyla ilgili olarak Archaeology Magazine’e yaptığı açıklamada, “Bu bölgede bilinen bir pre-Hispanik uygarlık kalıntısı yoktu. Bu önemli keşfin kültürel bağlamını ortaya çıkarmak için daha derinlemesine çalışmalar yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan MexicoNewsDaily'de yer alan habere göre ise piramitle ilgili araştırmalar, maddi kaynak yetersizliği nedeniyle sekteye uğramış durumda...

Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda!Yolcu sayısı arttı, gelir azaldı... Uçak biletlerine yeni zamlar yolda!Ekonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 11 Aralık 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Yurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 5 il için sarı kodlu uyarıYurt genelinde hava nasıl olacak? Meteorolojiden 5 il için sarı kodlu uyarıGündem
Hesaplarında 124 milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüpheli yakalandıHesaplarında 124 milyon TL işlem hacmi bulunan 46 şüpheli yakalandıGündem

 

Dünya
SON DAKİKA... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye sürpriz ziyaret
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'da temel ürünler vergiden muaf olacak
Kanada Başbakanı Trudeau: Kanada'da temel ürünler vergiden muaf olacak
İsrail, Gazze Şeridi'nde iki apartmanı hedef aldı! Saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail, Gazze Şeridi'nde iki apartmanı hedef aldı! Saldırıda 25 Filistinli hayatını kaybetti
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Venezuela, olası bir iç savaş tahrikine kapılmayacak kadar güçlü
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Venezuela, olası bir iç savaş tahrikine kapılmayacak kadar güçlü
Güney Kore'de polisten Devlet Başkanlığı Ofisine baskın
Güney Kore'de polisten Devlet Başkanlığı Ofisine baskın
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu
Trump, ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi adayını duyurdu