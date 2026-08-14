Yolcu uçağında korku dolu anlar: Havada motor pervanesi koptu

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ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu’nun (NTSB) hazırladığı ön rapora göre, 10 Temmuz’da meydana gelen olayda sağ motordan kopan parçalar uçağın kabin penceresine isabet ederek camın parçalanmasına neden oldu.

Pencerenin kırılmasıyla oluşan ani basınç kaybı sonucu Ljubisa Karovic isimli yolcunun başı ve sağ omzu pencereden dışarı doğru çekildi.

Uçakta dehşet anları: Yolcunun başı pencereden dışarı çekildi

Olayda ağır yaralanan Karovic’in büyük bir şok yaşadığı belirtildi. Sırbistan vatandaşı yolcunun eşi Svetlana Grkovic Maksimovic, iki yolcunun yardımıyla eşini dakikalarca bacaklarından tutarak uçak içerisinde tutmayı başardıklarını anlattı.

Patlama sesi sonrası acil dönüş kararı

Uçağın mürettebatı, tırmanış sırasında motorda yüksek titreşim uyarısı aldıklarını ve motor gücünü azaltarak gerekli kontrolleri yaptıklarını bildirdi. Titreşimin sona ermesinin ardından uçak, otopilotla tırmanışına devam etti. Ancak kısa süre sonra kabinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu.

Bunun üzerine mürettebat acil durum ilan ederek uçağın kalkış yaptığı havalimanına geri dönme kararı aldı.

Kabin görevlileri, oksijen maskeleri açılmadan önce uçakta duman kokusu aldıklarını, ardından kırılan pencereye bir yolcunun sıkıştığını fark ederek yardım çağrısında bulunduklarını belirtti.

Uçak, olayın ardından kalkış yaptığı Selanik Uluslararası Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı.

Raporda, söz konusu motorun mayıs ayında ultrasonik incelemeden geçirildiği ve herhangi bir kusura rastlanmadığı kaydedildi. Ryanair Başkanı Michael O’Leary ise olayın motorun dışarıdan bir cisimle çarpışması sonucu meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Olaya karışan uçağın, Ryanair’in iştiraki Malta Air tarafından işletildiği bildirildi.