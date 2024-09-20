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Yolcunun yemeğinden fare çıktı, İskandinav uçağı acil iniş yaptı!

İskandinav Hava Yollarına (SAS) ait bir uçak, yolcunun yemeğinden çıkan fare nedeniyle acil iniş yaptı.

AA
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Yolcunun yemeğinden fare çıktı, İskandinav uçağı acil iniş yaptı!
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Uluslararası basındaki haberlere göre, 18 Eylül'de "SK4683" sayılı Oslo-Malaga seferini yapan SAS'a ait uçakta, yolcunun yemeğinden fare çıktı.

"A320-200" model uçaktaki yemek servisi esnasında bir yolcunun yeni açtığı yemek tepsisinden atlayan fare, daha sonra yolcu kabininde gözden kayboldu.

Uçuş ekibi durumu "güvenlik riski" olarak nitelendirerek, kapsamlı bir kabin denetimine tabi tutmak amacıyla uçağı Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a yönlendirme kararı aldı.

Olay sonrası SAS yolcu uçağı, Kopenhag'a acil iniş yaptı.

Uçağın yolcularından Jarle Borrestad, Facebook hesabından "İnanın ya da inanmayın. Yanımdaki bir kadın yemeğini açtı ve içinden bir fare fırladı." paylaşımında bulundu.

SAS sözcülerinden Oystein Schmidt, açıklamasında, "Prosedürlerimiz doğrultusunda uçakta değişiklik yapıldı." diyerek, yolcuların başka bir uçakla İspanya'nın Malaga kentine aktarıldığını bildirdi.

Shcmidt, "Bu, son derece nadiren gerçekleşen bir şey. Tedarikçilerimizle birlikte bunun tekrar yaşanmaması için bir inceleme içeren prosedürler oluşturduk." ifadelerini kullandı.

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