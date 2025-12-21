Yolsuzluk soruşturması | Fransız Kültür Bakanı Dati’nin evi basıldı

Fransız polisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında Kültür Bakanı Rachida Dati’nin Paris’teki evine baskın düzenledi. Aynı dosya çerçevesinde Kültür Bakanlığı binasında ve Dati’nin belediye başkanı olarak görev yaptığı Paris’in 7. bölgesindeki belediye binasında da arama yapıldı.

Ulusal Mali Savcılık tarafından yürütülen soruşturma, Dati’nin 2010-2011 yılları arasında Avrupa Parlamentosu üyesi olduğu döneme odaklanıyor.

Dosyada, Dati’nin enerji şirketi GDF Suez ile bağlantılı olarak yaklaşık 300 bin avro tutarında ödemeyi gizlice alıp almadığı ve bu geliri resmi beyanlara yansıtıp yansıtmadığı iddiası var.

Ödemelerin STC Partners aracılığıyla iki ayrı işlem halinde yapıldığı bilgisi dosyada yer aldı.

Belediye ve ev aynı gün arandı

Savcılığın verdiği bilgilere göre, 14 Ekim’de başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri 18 Aralık’ta eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi.

Yolsuzluk, nüfuz ticareti, kamu fonlarının zimmete geçirilmesi ve gizleme suçlamaları dosyanın ana başlıkları arasında bulunuyor.

Lüks mücevher ve milyonluk mal varlığına el konuldu

Fransız basınında yer alan bilgilere göre, Dati’nin 2024 varlık beyanında gayrimenkul, tasarruf ve hayat sigortası dahil yaklaşık 5,6 milyon Euro'luk mal varlığı bulunuyor.

Savcılar ayrıca beyan edilmediği öne sürülen lüks mücevher ve saatlerle ilgili iddiaları da mercek altına aldı.

Bakanlık görevine başladığı dönemde Rachida Dati’nin bazı değerli mücevher ve saatleri yetkili mercilere bildirmediği iddiası da soruşturma dosyasında yer aldı.

Carlos Ghosn bağlantısı gündemde

Rachida Dati hakkında daha önce de Renault-Nissan grubuyla bağlantılı danışmanlık ücretleri nedeniyle açılan ayrı bir dava bulunuyor. Bu dosyada, eski Renault CEO’su Carlos Ghosn ile birlikte yargılanması bekleniyor.

Yaklaşık 900 bin Euro'luk danışmanlık ücreti iddiası, son baskınlarla birlikte yeniden Fransa gündeminin üst sıralarına taşındı.

Suçlamaları reddediyor

Rachida Dati, hakkındaki tüm suçlamaları reddetti.

Türkiye'nin haberine göre avukatları, polis baskınlarıyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Dati, Avrupa Parlamentosu’nda 2009-2019 yılları arasında merkez sağ Cumhuriyetçiler adına görev yapmıştı. Şu anda ise Paris belediye başkanlığı için güçlü adaylardan biri.

Dikkat çeken zamanlama

Aramaların, Paris belediye seçimlerine yaklaşık 90 gün kala yapılması Fransa’da tartışmaları beraberinde getirdi.

Ulusal Mali Savcılık geçmişte de seçim dönemlerine denk gelen soruşturmalarla gündeme gelmişti.