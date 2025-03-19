Yoon'un azil davasının karar gününde Seul'de 14 bin polis konuşlandırılacak

Yoon'un 3 Aralık'ta ilan ettiği sıkıyönetimle ilgili azil davasını geçtiğimiz ay tamamlayan sekiz yargıçlı Anayasa Mahkemesi'nin uzun süredir beklenen kararını bu hafta vermesi bekleniyor.

Güney Kore'deki toplam çevik kuvvet ekinin yüzde 60'ı başkent Seul'de konuşlandırılacak

Yonhap'ın emniyet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, söz konusu azil kararının ardından gelişmesi muhtemel olaylara karşı ülkedeki toplam çevik kuvvet ekinin yüzde 60'ı başkent Seul'de konuşlandırılacak.

Polis, başlangıçta 12 bin kişilik bir güç görevlendirmeyi planlarken geniş çaplı protestolar, bunlardan kaynaklanabilecek beklenmedik durumlarla mahkeme de dahil önemli tesislere yönelik olası saldırılara karşı bu sayının 14 bine çıkarılmasına karar verdi.

Ayrıca, polis, yasa dışı insansız hava aracı uçuşlarına karşı hazırlıklı olmak için de bölgeye anti-drone ekipleri konuşlandıracak.

Mahkemenin bu hafta karara varması beklenirken yasa gereği azlin gerçekleşmesi halinde Güney Kore'de 60 gün içinde başkanlık seçimi yapılması gerekiyor.

Öte yandan, azil isteminin reddedilmesi halinde Yoon, 2027'ye kadar görev yapacak.

Ocak ayında Yoon'un yüzlerce destekçisi, mahkemenin görevden uzaklaştırılan başkanı resmen tutuklama kararını protesto etmek için Seul'deki bir mahkemeyi basmıştı.

Yoon Suk Yeol'un yargı süreci

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, 10 saati aşkın sorgulamanın ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararıyla "ayaklanmaya liderlik etmek" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlamasıyla 19 Ocak'ta tutuklanan Yoon, Seul Merkez Bölge Mahkemesinin kararıyla Seul Gözaltı Merkezinden 8 Mart'ta çıkmıştı.

Mahkeme, Yoon'un fiziksel gözaltı olmadan yargılanmasına izin verirken, hakkında başlatılan azil süreci ve ceza davaları ise devam ediyor.