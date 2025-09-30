YouTube, Trump'a 24,5 milyon dolar tazminat ödeyecek

Anlaşma, YouTube’un bağlı olduğu Alphabet şirketi tarafından yapılırken, daha önce X/Twitter ve Facebook da Trump’a ödeme yapmayı kabul etmişti.

Meta ocak ayında 25 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmış, bu meblağın 22 milyonu Trump’ın başkanlık kütüphanesine aktarılmıştı. Şubat ayında ise 2022’de Trump’ın müttefiki Elon Musk tarafından satın alınan X platformu yaklaşık 10 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Bağış ve kurumlara destek

YouTube’un uzlaşma kapsamında 22 milyon doları Beyaz Saray’da yeni bir balo salonu inşa etmeyi hedefleyen Ulusal Mall Vakfı’na aktaracağı, kalan 2,5 milyon doların ise Trump’ın davasına katılan Amerikan Muhafazakârlar Birliği gibi kurum ve kişilere ödeneceği açıklandı.

Sosyal medya platformlarında değişen yaklaşım

BBC'deki habere göre Trump, sosyal medya şirketlerini muhafazakâr sesleri sansürlemekle suçlamıştı. Platformlar ise Trump’ın şiddeti teşvik etme riski taşıdığını savunmuştu. Ancak Trump’ın tüm sosyal medya hesapları yeniden açıldı.

Uzmanlara göre Silikon Vadisi’nin Trump’a yönelik tavrı daha ılımlı bir çizgiye kaymış durumda. Alphabet, Meta ve X yöneticilerinin Trump’ın yemin töreninde ön sırada oturması, teknoloji devleriyle Cumhuriyetçi Parti arasındaki ilişkilerde yeni bir döneme işaret ediyor.

İçerik denetiminde gevşeme

Son dönemde sosyal medya platformları içerik denetiminde gevşemeye gitti. Cumhuriyetçiler, bu denetimlerin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğini öne sürüyordu. Geçen hafta YouTube, 2020 seçimleri ve Covid-19 hakkında yanlış iddialar nedeniyle yasaklanan bazı hesapların yeniden açılacağını duyurdu.

“YouTube, muhafazakâr seslerin platformdaki önemini kabul etmekte ve bu kişilerin toplumsal tartışmalarda oynadığı rolü takdir etmektedir” ifadesi şirketin Kongre’ye gönderdiği açıklamada yer aldı.