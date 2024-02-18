YouTube'un eski CEO'su Wojcicki'nin oğlu Marco Troper yurt odasında ölü bulundu
YouTube'un eski CEO'su Susan Wojcicki'nin oğlu Marco Troper (19), üniversitedeki yurt odasında ölü bulundu.
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YouTube'un eski CEO'su Susan Wojcicki'nin oğlu Marco Troper'in 19 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Troper’in California Üniversitesi Berkeley'nin Clark Kerr Kampüsü'ndeki yurt odasında ölü bulunduğu belirtildi. Troper’in ölüm nedeni bilinmiyor.
Marco Troper’in büyükannesi Esther Woycicki, torunun aşırı dozda uyuşturu nedeniyle ölmüş olabileceğini ifade etti.