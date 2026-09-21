Yüksek faiz oranlarında madalyonun öbür yüzü: Ekonomi bu yükü kaldırabilir mi?

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Küresel çapta merkez bankalarının enflasyonla mücadele amacıyla uyguladığı faiz artışları, piyasa aktörleri tarafından genellikle risk unsuru olarak görülse de madalyonun diğer tarafında farklı bir tablo şekilleniyor. Yüksek faiz ortamının ekonomi üzerinde yarattığı olumlu etkiler ve piyasaların bu sürece adaptasyon kabiliyeti öne çıkıyor.

Piyasaların dayanıklılık kapasitesi yüksek çıktı

Artan borçlanma maliyetlerine rağmen ekonomik faaliyetlerin durma noktasına gelmediği ve çarkların dönmeye devam ettiği gözlemleniyor. Finansal sistemin ve reel sektörün yüksek faiz şoklarına karşı geliştirdiği esneklik, ani bir ekonomik çöküş riskini zayıflatıyor.

Enflasyon baskısını kırmada kritik rol

Yüksek faiz politikasının en somut faydası, tüketim talebini dengeleyerek fiyat artışlarının önüne geçmesi olarak öne çıkıyor. Fiyat istikrarının yeniden tesis edilmesi, uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ortamının hazırlanması açısından hayati bir işlev görüyor.

Tasarruf oranları ve verimlilik artıyor

Maliyetlerin yükseldiği bu yeni dönemde, şirketler ve bireysel yatırımcılar kaynaklarını daha verimli alanlara yönlendirmeye başladı. Sermayenin gereksiz harcamalar yerine daha nitelikli yatırımlara kayması ve tasarruf eğiliminin güçlenmesi, ekonominin temel dinamiklerini daha sağlam bir yapıya kavuşturuyor.