  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yüksek teknoloji uçuşa geçti: Çin sanayisinde dikkat çeken büyüme rakamları
Takip Et

Yüksek teknoloji uçuşa geçti: Çin sanayisinde dikkat çeken büyüme rakamları

Çin Devlet Vergi İdaresi verilerine göre ülke genelindeki sanayi işletmelerinin satış gelirleri yılın ilk sekiz ayında yıllık bazda yüzde 7,3 artış gösterdi. Büyümede başı çeken yüksek teknoloji ve dijital ekonomi alanları, çift haneli gelir artışlarıyla öne çıktı.

Nihan Hiçyılmaz
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Yüksek teknoloji uçuşa geçti: Çin sanayisinde dikkat çeken büyüme rakamları
Takip Et

Çin Devlet Vergi İdaresi, ülke sanayisindeki son durumu ortaya koyan resmi finansal göstergeleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre Çin genelinde faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin satış gelirleri, yılın ilk sekiz aylık döneminde geçen yılın aynı zaman dilimine kıyasla yüzde 7,3 oranında yükseliş kaydetti.

Yüksek teknoloji imalatı zirvede

Gelişmiş üretim teknolojilerine yapılan yatırımlar sanayi gelirlerine doğrudan katkı sağladı. Yüksek teknoloji imalat sektöründe kaydedilen satış gelirleri, genel ortalamayı geride bırakarak yıllık bazda yüzde 18,9'luk güçlü bir büyüme oranına ulaştı.

Dijital ekonominin yükselişi sürüyor

Ekonominin dijitalleşme sürecine paralel olarak dijital sektörlerin performansında da artış gözlendi. Dijital ekonominin temel sektörlerinde elde edilen satış gelirleri aynı dönemde yüzde 9 artarken; dijital ürün imalatı sektörü yüzde 16,6, dijital ürün hizmetleri sektörü ise yüzde 11,1 oranında gelir artışı yakaladı.