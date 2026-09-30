Yükseköğretim kurumlarına gönderilen mektupta Çin teknolojisi uyarısı yer aldı

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Eğitim ve araştırma kurumlarının teknolojik altyapısını hedef alan yeni bir güvenlik hamlesi hayata geçirildi. İlgili merciler tarafından ülkedeki tüm üniversitelere resmi nitelikte uyarı mektupları iletildi. Gönderilen metinlerde, kampüs ağlarında ve laboratuvarlarda kullanılan Çin kaynaklı donanım ile yazılımların güvenlik riski oluşturduğu vurgulandı.

Ulusal güvenlik ve veri sızıntısı endişesi

Söz konusu mektupta, akademik verilerin ve hassas araştırmaların korunması amacıyla yabancı teknoloji bağımlılığının acilen sonlandırılması gerektiği belirtildi. Yetkililer, özellikle istihbarat ve siber güvenlik açıklarına karşı üniversitelerin tedbir almasını ve yerli ya da müttefik ülke menşeili alternatif sistemlere geçiş yapmasını zorunlu kılıyor.

Yükseköğretim kurumlarında dönüşüm süreci

Gönderilen talimatın ardından üniversite yönetimleri mevcut altyapılarını gözden geçirmek üzere komiteler oluşturdu. Donanım ve yazılım envanterlerinin çıkarılmasıyla birlikte, Çinli üreticilere ait ürünlerin kademeli olarak kaldırılması ve yerlerine güvenli alternatiflerin konulması için kapsamlı bir takvim planlanıyor.