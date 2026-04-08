Yunan Albay Çin casusu çıktı: Nato’nun kritik bilgilerini Çin’e sızdırdı

NATO kaynaklarına göre, danışmanlık hizmeti sunduğu belirtilen Malezya merkezli bir şirketin, LinkedIn üzerinden söz konusu Yunan albayla iletişime geçtiği tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, şirket aracılığıyla Çin’e düzenlenen bir seyahate katılan albayın, bu süreçte Çin istihbaratı tarafından devşirildiği öğrenildi.

NATO’nun kritik öneme sahip bilgilerini para karşılığı satmış

Yunan Albay’ın Çin’deki görüşmelerin ardından Çin istihbarat elemanları ile Yunanistan’da da görüşmeler yaptığı, NATO’nun gizli projelerini ve kritik öneme sahip teknolojileri hakkındaki bilgileri para karşılığı sattığı tespit edildi.

Ödemeleri kripto para ile aldığı belirtilen Albay, NATO’nun Yunan makamlarını uyarması ve diğer müttefik ülkeleri de bilgilendirmesi üzerine tutuklandığı belirtildi.

Yunan Albayın tutuklanmasının ardından hakkındaki suçlamaları kabul ettiği ve Çin adına casusluk faaliyetlerinde bulunduğunu itiraf ettiği bildirildi.