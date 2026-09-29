  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunan basını yazdı: Küçük adacık ve kayalıklara asker çıkarma tatbikatı yapıldı
Takip Et

Yunan basını yazdı: Küçük adacık ve kayalıklara asker çıkarma tatbikatı yapıldı

Kathimerini gazetesi, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, küçük adacık ve üzerinde yerleşim bulunmayan kayalıklara asker çıkarılması ve gece ele geçirme senaryolarının yer aldığı tatbikat yaptığını belirtti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Yunan basını yazdı: Küçük adacık ve kayalıklara asker çıkarma tatbikatı yapıldı
Takip Et

Kathimerini gazetesinin haberine göre, "Aleksandros" isimli tatbikatla Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin havada, karada ve denizde müdahale hızı, kabiliyeti ve hazırlık derecesi test edildi.

Tatbikat kapsamında ele alınan senaryolarda, birlikler 5 dakika içinde filo unsurları olarak görev başına geçerken, özel harekat birimleri ve özel kuvvetler de ülkenin farklı bölgelerine sevk edildiler.

Özel harekat birliklerinin donanmaya ait gemilere hızlı intikali, küçük adacık ve üzerinde yerleşim bulunmayan kayalıklara asker çıkarılması ve gece ele geçirme senaryoları da tatbikatta ele alındı.

Meriç bölgesindeki ve adalardaki kara birlikleri tam teyakkuz durumuna alınarak, tatbikatın gereksinimleri için 70 savaş uçağı harekete geçirildi.

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin ani, koordineli ve etkili şekilde karşılık verme kapasitesini sınamayı amaçlayan tatbikat, hem gece hem de gündüz saatlerinde yapıldı.

Zelenskiy: Kuzey Kore, Rusya'ya 10 bin asker daha konuşlandırmaya hazırlanıyorZelenskiy: Kuzey Kore, Rusya'ya 10 bin asker daha konuşlandırmaya hazırlanıyorDünya
Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon hangi bankada? Banka banka güncel tutarlar...Emekli promosyonlarında son durum: En yüksek promosyon hangi bankada? Banka banka güncel tutarlar...Ekonomi
Kuzey Kore basınından Netanyahu'ya sert sözler: 'Katil canavar rezil oldu'Kuzey Kore basınından Netanyahu'ya sert sözler: 'Katil canavar rezil oldu'Dünya
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 29 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 29 Eylül 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 