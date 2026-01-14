Yunan hava sahasındaki kesinti eski sistemlerden kaynaklandı

Yunanistan’da Ocak başında yaşanan sekiz saatlik hava sahası kesintisinin nedeni eski radyo ve iletişim altyapısı oldu. Yapılan araştırma raporuna göre, olay bir siber saldırı sonucu meydana gelmedi.

Reuters'in haberine göre, kesinti sırasında hava trafik kontrolörleri uçaklarla bağlantı kuramayınca ülke hava sahası tamamen kapatıldı ve birçok uçuş başka ülkelere yönlendirildi. Raporda, sorunların birden fazla sistemin senkronizasyonunun bozulmasından kaynaklandığı ve ses iletişim altyapısı ile kritik telekomünikasyonun artık üreticilerce desteklenmeyen eski teknolojilere dayandığı belirtildi.

Yetkililer sistemlerin AB standartlarına uygun olduğunu savunsa da, sendikalar uzun süredir güvenlik riskleri konusunda uyarılarda bulunuyordu. Rapor, sistemlerin güncellenmesi ve acil durum koordinasyonunun iyileştirilmesi gerektiğini vurguluyor.