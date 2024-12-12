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Yunanistan 2025’te çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya hazırlanıyor

Yunanistan'da, 2025'ten itibaren sosyal medyaya bir dizi kısıtlama geitrmeye hazırlanıyor. Yeni yılda devreye alınacak uygulama ile 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya hazırlandığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Yunanistan 2025’te çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlamaya hazırlanıyor
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Yunanistan yeni yılda sosyal medya kısıtlamasına hazırlanıyor. Yunan Devlet Televizyonu ERT'ye konuşan Dijital Yönetişim Bakanı Dimitris Papastergiu, ülkede 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını kısıtlayacak yeni bir uygulamanın hazırlığının yapıldığını açıkladı.

2025'te devreye alınacak 

Papastergiu, 2025'in ilk aylarında kullanıma hazır olması planlanan uygulamanın tablet ve akıllı telefonlara yüklenebileceğini ve uygulamanın ekran bağımlılığının önüne geçmeyi hedeflediğini söyledi.

 Yeni uygulamanın adı: Kids Wallet

Ebeveyn kontrolü içermesi öngörülen uygulamanın, "Kids Wallet" adını taşıması bekleniyor.

Uygulama sayesinde çocukların sosyal medya uygulamalarına erişiminin engellenmesi hedefleniyor.

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