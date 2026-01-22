Yunanistan: AB, Grönland için Danimarka'ya destek vermeli

Yerapetritis, Action 24 TV'ye verdiği röportajda dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimdilik AB'nin genel olarak ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki Barış Kurulu'na katılmamak yönünde bir görüşte olduğunu belirten Yerapetritis, "Eğer AB bu konuda hemfikir olursa Yunanistan da buna göre karar verecektir." dedi.

Yerapetritis, Grönland meselesinin çok farklı yönleri olduğunu vurgulayarak, "Grönland bir AB üye ülkesinin egemenliğindedir. Dolayısıyla anlaşmalar gereği üye devletlerin birbirine destek olması gerekiyor, AB'nin de Danimarka'ya destek vermesi gerekmektedir. Toprak bütünlüğüne yönelik tehditler, karşılarında AB'yi topyekun bulacaktır." diye konuştu.

Yunanistan ile Türkiye'nin de aralarındaki anlaşmazlıkları üçüncü tarafların müdahalesine gerek kalmadan çözebileceklerine inandıklarını ifade eden Yerapetritis, "İkili diyaloğumuzu sürdüreceğiz. Son 2,5 yıldır bu diyalog işliyor." ifadelerini kullandı.