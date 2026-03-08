  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan-Arnavutluk sınırında 5.8 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Yunanistan-Arnavutluk sınırında 5.8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın batısında, Arnavutluk sınırında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan-Arnavutluk sınırında 5.8 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Alman Jeoloji Araştırma Merkezi'nin (GFZ) verilerine göre Yunanistan-Arnavutluk sınır bölgesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. GFZ'ye göre saat 06:32'de meydana gelen deprem, 5 km derinlikte gerçekleşti. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise depremin merkezinin Arnavutluk Pogon ve büyüklüğünün 5.3 olduğunu duyurdu.

Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Mart 2026 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Mart 2026 güncel altın satış fiyatları)Finans
Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Mart 2026 dolar - Euro fiyatları)Finans

 

Kandilli duyurdu: Antalya'da korkutan deprem

Deprem Haberleri

Kandilli duyurdu: Antalya'da korkutan deprem
Bu konularda ilginizi çekebilir
deprem