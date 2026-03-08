Yunanistan-Arnavutluk sınırında 5.8 büyüklüğünde deprem

Alman Jeoloji Araştırma Merkezi'nin (GFZ) verilerine göre Yunanistan-Arnavutluk sınır bölgesinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. GFZ'ye göre saat 06:32'de meydana gelen deprem, 5 km derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi ise depremin merkezinin Arnavutluk Pogon ve büyüklüğünün 5.3 olduğunu duyurdu.