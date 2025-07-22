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Yunanistan aşırı sıcak nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirdi

Yunanistan aşırı sıcaklar nedeniyle çalışanlar ile ilgili düzenleme yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kavurucu sıcaklar nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirdi.

Haber Merkezi
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Yunanistan aşırı sıcak nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirdi
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Yunanistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aşırı sıcaklar nedeniyle çalışma saatlerine sınırlama getirdi.

Yüksek sıcaklık nedeniyle çalışma saatlerine düzenleme

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan Meteoroloji Dairesinin başta Attiki, Teselya, Orta Makedonya, Evros, Viotia, Fthiotida, Etoloakarnanias, Eğriboz, Girit, İyon Adaları, Midilli, Sakız, Rodos bölgeleri olmak üzere, ülkede bu hafta çöl sıcaklarının yaşanacağına ilişkin yaptığı duyuruya işaret edilerek yüksek sıcaklık nedeniyle açık alanlarda çalışanlar için çalışma saatlerine getirilen kısıtlama kararı aktarıldı.

Saat verildi, beden işçilerinin çalışması yasaklandı

Bu kapsamda, bugün yerel saatle 12.00-17.00'de açık alanlarda beden gücü gerektiren işlerde işçilerin çalıştırılması yasaklandı. Yük taşımacılığı, kuryelik, inşaat ve tersane işçiliği gibi alanlarda çalışmalar durduruldu.

Özel sektöre uzaktan çalışma devrede

Sıcaktan etkilenebilecek, sağlık sorunu olan özel sektör çalışanlarına ise uzaktan çalışma imkanı tanındı.

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