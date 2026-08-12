Yunanistan Başbakanı Miçotakis bisikletten düştü, hastaneye kaldırıldı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, pazartesi günü Girit Adası’ndaki Hanya kentinde bisiklet sürerken kaza geçirdi.

Bisikletten düşen Miçotakis’in elinden hafif şekilde yaralandığı, vücudunun çeşitli bölgelerinde ise sıyrıklar oluştuğu belirtildi. Kazanın ardından Hanya’daki bir hastanenin acil servis bölümüne giden Miçotakis’e sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yapılan kontrollerde ciddi bir sağlık sorunu tespit edilmediği ve Miçotakis’in hastanede kalmasına gerek olmadığı bildirildi.

Başbakan Miçotakis’in hastanede bulunduğu süre içinde diğer hastalarla, doktorlarla ve sağlık çalışanlarıyla da sohbet ettiği aktarıldı.

Miçotakis, son yıllarda Yunanistan’daki Ulusal Sağlık Sistemi’nin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında birçok hastaneyi ziyaret etmişti.

2021 yılında Girit’teki Heraklion Üniversite Hastanesi’ni ziyaret eden Miçotakis, 2025 ve 2026 yıllarında da Atina’daki çeşitli sağlık kuruluşlarında incelemelerde bulunmuştu.