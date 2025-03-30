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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Kudüs'te görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Kudüs'te görüştü. Miçotakis, "Gazze'de en yakın zamanda ateşkes olacağına ilişkin samimiyetlerini ifade edenlere de sesimi eklememe müsaade edin" diye konuştu.

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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile Kudüs'te görüştü
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Kudüs'te bir araya geldi.

Görüşmede Miçotakis, Yunanistan'ın İsrail ile ortaklık ilişkisine büyük önem verdiğini belirterek, "Tüm esirlerin serbest kalmasını isteyenlere sesimi eklememe müsaade edin. Ancak Gazze'de en yakın zamanda ateşkes olacağına ilişkin samimiyetlerini ifade edenlere de sesimi eklememe müsaade edin" diye konuştu.

Herzog, İsrail'in önceliğinin tüm esirlerin serbest bırakılması olduğunu ifade ederek, bayram vesilesiyle onların salıverilmelerini istedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, X hesabından yaptığı paylaşımda ise Yunanistan ve İsrail'in Akdeniz'deki ortak ülkeler olduğunu söyledi.

Yunanistan'ın Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için İsrail ile dayanışma gösterdiğini belirten Herzog, bu destek için teşekkür etti.

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