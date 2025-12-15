Yunanistan Başbakanı Miçotakis, polis uygulamasına takıldı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina'da bir akşam yemeği dönüşünde polis uygulamasına takıldı. Bakan Chrysochoidis ile alkolmetreye üfleyen Miçotakis, alkolsüz çıktı. Polislerle hatıra fotoğrafı çektiren Miçotakis, bölgeden ayrıldı.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da uygulama yapan trafik polis ekipleri, Başbakan Kyriakos Miçotakis ile Vatandaşı Koruma Bakanı Michalis Chrysochoidis'ı akşam yemeği dönüşü durdurdu.
Uygulama gereği Miçotakis ve Chrysochoidis alkolmetreye üfletildi. Yapılan testte Miçotakis ve Chrysochoidis alkolsüz çıktı.
Başbakan Miçotakis, polislerle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra bölgeden ayrıldı.