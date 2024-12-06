Yunanistan Başbakanı Miçotakis parlamentoda fenalaştı
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis parlamento kürsüsünde rahatsızlandı. Ani bir bel ağrısı yaşayan Miçotakis,konuşmasını yarıda kesti.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis parlamentoda rahatsızlandı. Asgari ücret ile ilgili yasa tasarısının görüşüldüğü parlamentoda konuşma yapan Miçotakis aniden fenalaştı.
56 yaşındaki Miçotakis, konuşmasını yarıda kesti. Miçotakis, bakanlarına “Belim çok ağrıyor” diyerek oturumdan ayrıldı.
Parlamento Başkanı Konstantinos Tasulas, “Endişe edilecek bir şey yok.” dedi.
Dünya