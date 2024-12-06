  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan Başbakanı Miçotakis parlamentoda fenalaştı
Takip Et

Yunanistan Başbakanı Miçotakis parlamentoda fenalaştı

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis parlamento kürsüsünde rahatsızlandı. Ani bir bel ağrısı yaşayan Miçotakis,konuşmasını yarıda kesti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan Başbakanı Miçotakis parlamentoda fenalaştı
Takip Et

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis parlamentoda rahatsızlandı. Asgari ücret ile ilgili yasa tasarısının görüşüldüğü parlamentoda konuşma yapan Miçotakis aniden fenalaştı.

56 yaşındaki Miçotakis, konuşmasını yarıda kesti. Miçotakis, bakanlarına “Belim çok ağrıyor” diyerek oturumdan ayrıldı.

Parlamento Başkanı Konstantinos Tasulas, “Endişe edilecek bir şey yok.” dedi.

Bakan Bayraktar: Türkiye’nin Gazprombank yaptırımlarından muaf tutulması gerekiyorBakan Bayraktar: Türkiye’nin Gazprombank yaptırımlarından muaf tutulması gerekiyorEkonomi
Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi kasımda açık verdiBakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi kasımda açık verdiEkonomi

 

Dünya
AGİT’in yeni genel sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
AGİT’in yeni genel sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 427 gündür sürüyor! Can kaybı 44 bin 612'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırıları 427 gündür sürüyor! Can kaybı 44 bin 612'ye yükseldi
Uzmanlar, "Gazze Şeridi'nde ilk adım ateşkes olmalı" diyor
Uzmanlar, "Gazze Şeridi'nde ilk adım ateşkes olmalı" diyor
İngiltere’de en popüler çocuk ismi ‘Muhammed’ oldu
İngiltere’de en popüler çocuk ismi ‘Muhammed’ oldu
Suriye'de Hama iline hakim olan rejim karşıtı gruplar Humus'ta ilerliyor
Suriye'de Hama iline hakim olan rejim karşıtı gruplar Humus'ta ilerliyor
İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ni tamamen kuşattı
İsrail, Gazze’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ni tamamen kuşattı