'Yunanistan F-16'lar için İsrail'den füze ve akıllı mühimmat alacak' Kathimerini yazdı
Yunanistan’da yayımlanan Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan yıl sonuna kadar F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail’den alacağı "Rampage" füze ile "Spice" tipi akıllı mühimmatı silahlı kuvvetler envanterine katmaya hazırlanıyor.
AA
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Kathimerini gazetesinin isimsiz kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Yunanistan, yıl sonuna kadar F-16 savaş uçaklarında kullanılmak üzere İsrail’den "Rampage" füze ile "Spice" tipi akıllı mühimmat alacak.
Bunların Yunanistan’daki F-16’larda kullanılabilmesi için uçuşa elverişlilik sertifikasının da eylülde edinilmesi planlanıyor.