Yunanistan, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadı

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, düşmanca tavırların daha fazla yayılmasından kesinlikle kaçınılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada "Yunan hükümeti, İran'ın İsrail'e yönelik, bölgede zaten zor olan durumu ciddi bir şekilde daha da kötüleştiren saldırılarını şiddetle kınıyor. Bu tür eylemler, bölgesel ve küresel güvenliği tehlikeye atıyor" ifadeleri yer aldı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada da Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Milli Güvenlik Hükümet Konseyinin yerel saatle 18.00'de Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında toplanacağı duyuruldu.