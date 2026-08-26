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Yunanistan İtalya’dan FREMM tipi iki fırkateyn satın alacak

Yunanistan'ın İtalya'dan FREMM (Avrupa Çok Maksatlı Fırkateyn) tipi fırkateyn almasına ilişkin uygulama anlaşmasının 8 Eylül'de imzalanacağı bildirildi.

Haber Merkezi
AA
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Yunanistan İtalya’dan FREMM tipi iki fırkateyn satın alacak
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Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İtalya ile Yunanistan arasında 2 İtalyan yapımı FREMM tipi fırkateynin alınmasına ilişkin uygulama anlaşması 8 Eylül'de İtalya'nın başkenti Roma'da imzalanacak.

Uygulama anlaşmasıyla iki fırkateynin satışına ilişkin hukuki, ekonomik ve teknik detayların belirlenmesi öngörülüyor.

Buna göre, fırkateynlerden birinin satış ve tesliminin 2028'in ilk yarısında, diğerinin ise 2029'un ilk yarısında yapılması planlanıyor.

İtalya ile Yunanistan, 29 Eylül 2025'te İtalyan donanmasında halihazırda kullanımda olan 2 adet FREMM tipi fırkateynin gelecekte Yunan donanmasına devri konusunda mutabakat zaptı imzalamıştı.

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