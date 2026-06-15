Yunanistan, İyon Denizi'ndeki 10 numaralı parseli Chevron'a devretti

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavru, ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, Helleniq Energy ve Chevron yetkililerinin katılımıyla bir toplantı yapıldığı aktarıldı.

Toplantıda, İyon Denizi'nin güneyinde, Mora Yarımadası'nın batısındaki 10 numaralı parselde Chevron'un, daha önce talep ettiği üzere yüzde 70 hak sahibi olmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı bildirilen açıklamada, bu konudaki gerekli onayların verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu parselde Helleniq Energy'nin payı yüzde 30 ile sınırlı kalırken, parseldeki operatörlük hakkının da Chevron'a geçtiği kaydedildi.