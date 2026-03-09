Yunanistan nükleer güç mü olmak istiyor?

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, yaptığı son açıklamalarla Atina’nın güvenlik vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu. Dendias, ülkesinin nükleer güç olma rolünü talep etmediğini ve topraklarında nükleer silah konuşlandırılmasını istemediğini belirtti. Bu yaklaşım, Yunanistan’ın doğrudan nükleer kapasite geliştirmek yerine müttefiklerinin caydırıcılık gücünden faydalanmayı tercih ettiğini gösteriyor.

Fransa’nın nükleer şemsiyesi ve NATO güvenliği

Dendias, Fransa’nın nükleer şemsiyesi altında NATO’ya ek bir güvence sağlanmasının Atina için kritik olduğunu ifade etti. Bu strateji, Yunanistan’ın güvenlik mimarisinde nükleer silah bulundurmak yerine, müttefiklerinin stratejik caydırıcılığını kendi savunma planlarına entegre etme arayışını yansıtıyor. Özellikle Fransa ile savunma iş birliğinin derinleştirilmesi, Atina’nın güvenlik vizyonunda öne çıkan bir unsur haline geliyor.

Patriot sistemleri ve F-16 desteği

Dendias ayrıca Bulgaristan’ın talebi üzerine Patriot hava savunma sistemlerinin kuzey Yunanistan’a konuşlandırılacağını ve bu sistemlerin Bulgaristan’ın büyük bölümünü kapsayacağını açıkladı. İki F-16 savaş uçağının da Bulgaristan’ın balistik tehditlere karşı korunmasına destek için görevlendirileceğini duyurdu. Bu adım, Yunanistan’ın bölgesel güvenlik iş birliklerinde aktif rol üstlendiğini ortaya koyuyor.

Kıbrıs’a askeri destek kararlılığı

Kıbrıs’a yönelik askeri yardımların artırılacağını da dile getiren Dendias, Yunanistan’ın GKRY’ye “her türlü desteği vereceğini” vurguladı. Bu destek, F-16 uçakları ve firkateynlerle askeri kapasitenin güçlendirilmesini içeriyor. Atina’nın bu kararlılığı, Doğu Akdeniz’deki güvenlik dengeleri açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Çok katmanlı savunma ekosistemi

Dendias ayrıca “Achilles Shield” ve “Agenda 2030” reformlarıyla çok katmanlı bir savunma ekosistemi kurduklarını belirtti. Bu programların, ülkenin hem kendi topraklarını hem de Avrupa güvenliğini koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyi amaçladığını söyledi. “Yunanistan’ın anayasal görevi, topraklarımızı, vatandaşlarımızı ve ulusal çıkarlarımızı korumaktır; aynı zamanda Avrupa’nın güvenliği için de sorumluluk taşıyoruz” sözleriyle ülkenin stratejik yaklaşımını özetledi.

Dendias’ın çizdiği tablo, Yunanistan’ın güvenlik stratejisinde nükleer silah bulundurmak yerine müttefik caydırıcılığına ve bölgesel iş birliklerine dayalı bir yol izlediğini ortaya koyuyor. Bu tercih, Atina’nın hem bölgesel krizlerde doğrudan nükleer angajmandan uzak durduğunu hem de savunma iş birlikleri üzerinden güvenlik sağlamayı hedeflediğini gösteriyor.