Yunanistan’a düzensiz göçle mücadele için 42,4 milyon euro finansman

Yunan medyasına yansıyan haberlere göre, Avrupa Komisyonu, AB'ye üye devletlerin düzensiz göçle mücadelesi için 258,9 milyon euro tutarında olağanüstü finansman sağlanmasına karar verdi.

Yunanistan, komisyona sunduğu ve onaylanan iki teklif için toplam tutardan 42,4 milyon euroluk finansman sağladı. Yunanistan'ın, diğer üye devletler arasında "en büyük miktarda" finansmanı sağladığı bildirildi.