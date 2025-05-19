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Yunanistan’a girişte yeni dönem: Sınırda sıkı pasaport kontrolü geliyor

Yunanistan, AB’nin yeni biyometrik sınır sistemini başlatmaya hazırlanıyor. AB vatandaşı olmayanların kayıtları 3 yıl geçerli olacak.

Haber Merkezi
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Yunanistan’a girişte yeni dönem: Sınırda sıkı pasaport kontrolü geliyor
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Schengen bölgesinde sınır kontrolü sıkılaşıyor. Yunanistan’da uygulanacak Giriş/Çıkış Sistemi (EES) ile biyometrik kayıt dönemi başlıyor.

Yunanistan, Avrupa Birliği'nin dış sınır kontrolünü sıkılaştırmayı amaçlayan, AB vatandaşı olmayanlar için biyometrik sınır sistemini uygulamaya koymaya hazırlıyor.

Uygulama tarihi duyurulacak

Yunan basınına göre uzun süredir ertelenen Giriş/Çıkış Sistemi'nin (EES) şu anda Schengen bölgesinde Ekim 2025'te başlatılması planlanıyor, ancak nihai uygulama tarihi daha sonra resmi olarak duyurulacak.

Biyometrik veriler saklanacak

NTV’nin haberine göre, EES, Brexit'ten sonra üçüncü ülke vatandaşı muamelesi görecek olan İngiliz pasaportu sahipleri de dahil olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarının pasaportlarının elle damgalanmasının yerini alacak. Bunun yerine, parmak izi ve yüz taraması gibi biyometrik veriler toplanacak, varış ve ayrılışta saklanacak.

AB vatandaşı olmayanların bu dijital kayıtları 3 yıl süreyle geçerli olacak ve kayıtlı yolcuların tekrar giriş yapmalarını kolaylaştıracak.

Sınır kontrolleri modernize ediliyor

AB, bu uygulamanın güvenliğin arttırılması, fazla kalışlarla mücadele edilmesi ve sınır kontrollerinin modernize edilmesi açısından hayati önem taşıdığını savunuyor.

Karşılıklı sınırlarında pasaport kontrollerini kaldıran 29 Avrupa ülkesinden oluşan serbest dolaşım bölgesi Schengen, 400 milyondan fazla kişinin üye ülkeler arasında serbestçe dolaşmasına olanak sağlıyor. Ancak bu özgürlük, özellikle AB vatandaşı olmayanlar için güvenlik sorunları yaratabiliyor.

EES'in AB topraklarına girenleri izlemek için daha güvenli ve otomatik bir çerçeve sunması bekleniyor.

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