Yunanistan’da 10 bölgede yüksek yangın riski ilan edildi

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İtfaiyenin yayımladığı “Yangın Risk Tahmin Haritası”na göre, ülkenin bazı kesimleri için yangın riski “yüksek” anlamına gelen 3. seviye olarak belirlendi.

Yüksek riskli bölgeler arasında, Kiklad Adaları, On İki Ada, Midilli, İskiri, Sakız, Psara, Sisam ve Nikarya adaları ile Attika ve Eğriboz’un bazı kesimleri yer aldı.

Yetkililer, vatandaşlardan yangına karşı dikkatli olmalarını, herhangi bir yangın fark etmeleri halinde itfaiyeye bilgi vermelerini istedi.