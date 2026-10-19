Yunanistan'da 3 plajlı ada satışa çıkarıldı: İşte istenen fiyat...

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Yunanistan'ın güneydoğusundaki On İki Ada grubunda yer alan Strongylo Adası, 5 milyon dolarlık fiyatla satışa sunuldu.

Patmos ve Leros adalarına yakın konumda bulunan ada, doğal plajları ve yapılaşmamış arazisiyle dikkat çekiyor.

Yaklaşık 219 bin metrekarelik alana sahip Strongylo'da üç doğal plaj bulunuyor. Bunlardan biri yaklaşık 110 metre uzunluğunda korunaklı bir kumsaldan oluşuyor.

Özel mülk veya turizm tesisi olabilir

Satış ilanında ada, özel bir konut veya üst segment bir eko-turizm tesisi geliştirmek isteyen yatırımcılar için potansiyel bir fırsat olarak tanıtılıyor.

Adada eski bir eve ait taş kalıntılar ve bir kuyu da bulunuyor. İlanda doğal su kaynağından ve yakındaki Marathos Adası üzerinden elektrik şebekesine bağlanma ihtimalinden söz ediliyor. Ancak bu olanakların kullanılabilirliği ve maliyeti için ayrıca değerlendirme yapılması gerekiyor.

Adada herhangi bir yapılaşma ise ilgili imar kuralları, izinler ve resmi onaylara bağlı olacak. Satış ilanında belirtilen geliştirme potansiyeli, projelerin kesin olarak hayata geçirilebileceği anlamına gelmiyor.

Adaya yalnızca deniz yoluyla ulaşılabiliyor

Strongylo'ya özel tekne veya deniz taksisiyle ulaşılabiliyor. Yakındaki Leros Adası'nın Atina'ya hava bağlantısı bulunurken Patmos ve Lipsi de bölgedeki ulaşım seçenekleri arasında yer alıyor.

Greek Reporter’ın aktardığına göre adanın izole konumu mahremiyet arayan alıcılar açısından avantaj sağlarken ulaşım, su ve elektrik altyapısı ile olası inşaat çalışmaları için ek planlama ve maliyet gerektiriyor.

Johnny Depp iddiası yeniden gündemde

Strongylo, 2015 yılında Hollywood oyuncusu Johnny Depp'in adayı 4,2 milyon euroya satın aldığı yönündeki haberlerle gündeme gelmişti. Söz konusu haberlerde, işlemin bir emlak danışmanlığı şirketi tarafından doğrulandığı öne sürülmüştü.

Ancak adanın günümüzde kime ait olduğu netlik kazanmış değil. Mevcut bilgiler, Depp'in mülkle bağlantısının devam ettiğini de doğrulamıyor.

Strongylo için açıklanan güncel satış fiyatı 5 milyon dolar. Adanın özel bir yaşam alanına mı yoksa turizm projesine mi dönüşeceği, alıcının kararına ve gerekli resmi izinlere bağlı olacak.