Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yunanistan’ın Zakintos adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği duyuruldu.
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Yunanistan'ın Zakintos adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 10,5 kilometre olduğu belirtildi
Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.20’de gerçekleşen depremin derinliğinin 10,5 kilometre olduğu ve Zakintos’un 74 kilometre güneybatısında meydana geldiği bildirildi.
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