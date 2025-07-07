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Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yunanistan’ın Zakintos adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiği duyuruldu.

Haber Merkezi
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Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Yunanistan'ın Zakintos adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 10,5 kilometre olduğu belirtildi

Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 09.20’de gerçekleşen depremin derinliğinin 10,5 kilometre olduğu ve Zakintos’un 74 kilometre güneybatısında meydana geldiği bildirildi.

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