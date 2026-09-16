Yunanistan'da anayasa değişikliği gerilimi: Öğrenciler ve memurlar protestoda

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Yunanistan'da öğrenciler ve memurlar, parlamentoda görüşülen anayasa değişikliğine karşı eylem düzenledi. Öğrenciler Ekonomi Bakanlığı ve parlamento binası önünde toplanarak hükümetin meclise taşıdığı anayasa değişikliği önerisini protesto etti.

Eyleme katılan üniversite öğrencileri, ülkede yaşanan barınma sorununa dikkat çekti.Öğrenciler, yüksek kira ücretleri ve yurt bulma konusunda yaşanan sorunlara karşı hükümetten destek talep etti.

Memurlar iş bıraktı

Memurlar da anayasa değişikliği önerisine tepki amacıyla saat 12.00'den sonra iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Parlamento binası önünde toplanan memurlar, hükümetten ekonomik destek talep etti. Memurlar ayrıca anayasa değişikliğinde yer alan, kalıcı kadroya geçişin performans değerlendirmesine bağlanmasına ilişkin teklife karşı çıktı.

Anayasa reformunda birçok alanda değişiklik öngörülüyor

Haziran ayında parlamentoda görüşülmeye başlanan anayasa reformu, birçok alanda değişiklik öngörüyor. Reform kapsamında bakanların sorumlulukları, yüksek yargı mensuplarının belirlenmesi, borç yapılandırması, memurların çalışma sistemi, eğitim sistemi ve seçimlere ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Teklifte ayrıca iklim krizi ve yapay zekaya ilişkin yeni düzenlemeler de bulunuyor.