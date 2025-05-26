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Yunanistan'da bakteri alarmı! 9 okulda eğitime ara verildi

Yunanistan’ın Orta Makedonya bölgesinde Strep-A bakterisinin hızla yayılması nedeniyle 9 okulun geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Yunanistan'da bakteri alarmı! 9 okulda eğitime ara verildi
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, ilk vakalar salgının başlangıç noktası olarak gösterilen Selanik’in Kalamarya bölgesindeki bir okulda tespit edildi. Enfeksiyona neden olan bakterinin kısa sürede yayılması üzerine söz konusu bölgede 3 ilkokul ve 2 anaokulunda eğitime ara verildi.

Serez kentinde Strep A bakterisi tespit edilen 4 okul, önlem amacıyla geçici olarak kapatıldı.

Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY), Strep A bakterisinin oldukça bulaşıcı olduğunu belirterek, kişisel hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Enfekte kişilerin, antibiyotik tedavisine başladıktan sonra en az 24 saat evde kalmalarını tavsiye eden yetkililer, panik yapılmaması gerektiğini ve durumun kontrollü şekilde yönetildiğini ifade etti.

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