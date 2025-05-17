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Yunanistan'da borç dağı büyüyor! Aboneler elektrik faturalarını ödeyemiyor

Yunanistan’da elektrik faturalarında büyük bir kriz yaşandı. RAAEY raporuna göre, 2024'te 5 milyon abonenin yaklaşık 1 milyonu faturalarını zamanında ödeyemedi. Gecikmiş borçlar ise 3,2 milyar euroya ulaştı.

Haber Merkezi
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Yunanistan'da borç dağı büyüyor! Aboneler elektrik faturalarını ödeyemiyor
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Yunanistan’da elektrik faturası krizi yaşanıyor. Aboneler faturalarını zamanında ödeyemedi. Toplam gecikmiş borç miktarı katlandı. 

1 milyon abonenin borç dağı büyüdü

Yunanistan'da 2024'te 5 milyon aboneden yaklaşık 1 milyonunun elektrik faturasını zamanında ödemediği bildirildi.

 RAAEY raporu krizi ortaya koydu

Enerji, Atık ve Su Düzenleme Kurumunun (RAAEY) 2024 yıllık raporuna göre, Yunanistan'da abonelerin yaklaşık 5'te biri elektrik faturasını zamanında ödemedi.

 Gecikmiş borç tutarı 3,2 milyar euro

Raporda, gecikmiş borçların toplam tutarının 3,2 milyar euroya ulaştığı belirtildi.

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