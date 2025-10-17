Yunanistan'da çalışma saatlerinde değişiklik: Haftada 4 gün, günlük 13 saat! Fazla mesai için yüzde 40 ek ücret

Yunanistan Parlamentosu, özel sektör çalışanlarının günlük çalışma saatlerini mevcut 8 saatten 13 saate kadar çıkarabilmesine imkan sağlayan yasa tasarısını kabul etti. Hükümet, değişikliğin işgücü piyasasını daha esnek ve verimli hale getireceğini savunuyor.

Günlük 13 saate varan çalışma sürelerini uygulayan ilk AB üyesi ülke olacak

Fabrika işçileri, kasiyerler ve otel çalışanları gibi birçok özel sektör çalışanı, bu değişiklikle daha uzun vardiyalarda çalışabilecek. Yunanistan, böylece günlük 13 saate varan çalışma sürelerini uygulayan ilk AB üyesi ülke olacak.

Yasa, tercih esasına dayalı olacak ve sadece özel sektörü kapsayacak. Ayda en fazla üç gün ve yıllık olarak en fazla 37 iş günü uygulanabilecek. Çalışanlar, fazla mesai yapmayı reddederse işten çıkarılma tehdidine karşı korunacak.

Ne kadar fazla mesai ödenecek?

Yasa, işverenlere kısa vadeli işe alımlarda daha fazla esneklik tanırken, çalışanların işverenleri ile anlaşmalı olarak yıl boyunca haftada dört gün çalışabilmelerine de imkan sağlıyor. Yunanistan, AB düzenlemelerine uygun olarak haftalık 48 saat sınırını aşmayacak. Standart haftalık çalışma süresi 40 saat olarak devam edecek ve fazla mesai yüzde 40 ek ücretle ödenecek.

Yetkililer, uygulamanın özellikle azalan ve yaşlanan nüfus nedeniyle yaşanan kalifiye çalışan eksikliğinin çözümüne katkı sağlayacağını belirtiyor.

Sendikalar tepkili, grevler yaşandı

Sendikalar, yasanın kayıt dışı çalışmanın yaygın ve ortalama ücretlerin düşük olduğu ülkede işçilerin pazarlık gücünü ellerinden aldığını savunuyor. Özel sektörün çalışma saatlerini uzatmasına imkan tanıyan yasa, bu ay ülke genelinde protestolara ve iki büyük greve neden olmuştu.

Yunanistan, haftalık ortalama 40 saat çalışma süresi ile Avrupa’da çalışma sürelerinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Karşılaştırma olarak Almanya’da ortalama haftalık süre 34, Hollanda’da ise 32 saat seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl ekonomik büyümeyi artırmak amacıyla belirli sektörlerde haftada altı gün çalışma uygulaması da getirilmişti.

Yunan halkının alım gücü, Eurostat verilerine göre AB ülkeleri arasında en düşük seviyelerde. Ülke, 2009-2018 arasındaki borç krizinden toparlanmaya çalışırken, son yıllarda maaşlar kriz öncesi seviyeye tam olarak ulaşamadı. Yeni yasa, hem işgücü esnekliğini artırmayı hem de ekonomik toparlanmayı desteklemeyi hedefliyor.