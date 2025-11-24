  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan'da çiftçiler eylem kararı aldı
Takip Et

Yunanistan'da çiftçiler eylem kararı aldı

Yunanistan'ın Larisa kentinde düzenlenen tarımsal koordinasyon toplantısında, tarım sektöründeki sorunlara dikkati çekmek amacıyla 30 Kasım'dan itibaren ülke genelinde geniş katılımlı çiftçi eylemleri yapılması kararlaştırıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan'da çiftçiler eylem kararı aldı
Takip Et

Toplantıda, ülke genelinde çiftçi örgütleri ve bölgesel temsilciler, artan üretim maliyetleri, yüksek enerji giderleri, pahalı tarımsal girdiler ve tarım destek ödemelerindeki gecikmeleri temel sorunlar olarak sıraladı.

Tarım alanında çıkan skandallardan dolayı sektörde güvensizlik oluştuğuna ve üreticilerin gelir kaybının arttığına işaret edilen toplantıda, tarım sektörünün sorunlarına dikkati çekmek amacıyla 30 Kasım'dan itibaren ülkede geniş katılımlı çiftçi eylemleri yapılması kararı alındı.

Alınan kararlara göre çiftçiler, traktörlerle yollara çıkacak, aralık ayının ilk günlerinde ulusal otoyolların belirli noktalarında sembolik kapatma eylemleri düzenlenecek.

Çiftçiler, üretim maliyetlerinin gelirlerini aştığını ve tarımın birçok bölgede sürdürülemez hale geldiğini vurgularken, yetiştiriciler ise şap ve çiçek hastalığının yayılması sonrası yeterli önlemlerin zamanında alınmadığını, bu nedenle yaklaşık 417 bin küçükbaş hayvanın itlaf edildiğini hatırlatarak hükümetten acil destek talep ediyor.

Çiftçi eylemlerinin ülke genelinde aralık ayı boyunca artarak sürmesi bekleniyor.

Titanik faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata satıldıTitanik faciasından kalan altın cep saati rekor fiyata satıldıDünya
Malezya, 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklıyorMalezya, 16 yaş altı çocukların sosyal medya hesabı açmasını yasaklıyorDünya
Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Mevduat faizinde oranlar güncellendi: 1 milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte oranlar...Ekonomi
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim kapıda: İşte 24 Kasım 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 

Dünya
Yunanistan'da deprem meydana geldi!
Yunanistan'da deprem meydana geldi!
Sosyal medyada gündem olan görüntü: 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görüldü (Video)
Sosyal medyada gündem olan görüntü: 2 gece üst üste ateş topu şeklinde göktaşları görüldü
İngiltere'nin başkenti Londra’ya turist vergisi geliyor: Nasıl işleyecek?
İngiltere'nin başkenti Londra’ya turist vergisi geliyor: Nasıl işleyecek?
Uçan taksiler yemek teslimatına başladı
Uçan taksiler yemek teslimatına başladı
Çin-Japonya uçuşlarında iptal dalgası yaşanıyor
Çin-Japonya uçuşlarında iptal dalgası yaşanıyor
Trump yönetiminden tartışmalı karar: Bazı meslekler ‘profesyonel’ sayılmadı
Trump yönetiminden tartışmalı karar: Bazı meslekler ‘profesyonel’ sayılmadı