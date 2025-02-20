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Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle eylem düzenledi

Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem düzenledi.

Haber Merkezi
AA
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Yunanistan'da çiftçiler traktörleriyle eylem düzenledi
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Yunanistan'ın Selanik kentinde çiftçiler, hükümetten destek talebiyle traktörleriyle eylem yaptı.

Onlarca traktörle kente giriş yapan çiftçiler, şehir merkezinde bir araya geldi.

Burada çeşitli konuşmalar yapan çiftçiler, daha sonra Başbakan Kiryakos Miçotakis'in de katıldığı bir etkinliğin düzenlendiği otele doğru yürüyüşe geçti.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri alarak otele giden yolları kapatması üzerine gösteri sona erdi.

Eyleme, arıcılar ve besiciler de destek verdi.

Çiftçilerin talepleri neler?

Çiftçiler, üretim maliyetlerinin azaltılması için tarımda kullanılan mazottan vergi alınmamasını, elektrik fiyatlarının düşürülmesini, tarım faaliyeti için yapılan alımlarda KDV'nin kaldırılmasını, doğal afetlerde tarım alanlarının zarar görmesi halinde zararın tamamının karşılanmasını ve emekli maaşlarının artırılmasını talep ediyor.

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